Neste mês, escrevi um perfil do Devendra Banhart para a revista Bravo. Devendra, com certeza, vai afzer um dos melhores shows do Tim Festival. Pena que não toca em SP. Quem tiver curiosidade pode ler o artigo todo clicando aqui.

