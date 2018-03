Descontruindo o dubstep

Burial com Four Tet

Boas novas no front do dubstep. Nos lançamentos da semana, três sons que ampliam os horizontes do gênero mais quente do sul de Londres. Primeiro uma colaboração bem improvisada do Burial com o Four Tet, lançada quase na surdina pelo selo de Kieran Hebden. Depois, rola o projeto dub de Kevin Martin, mais conhecido como o midas do dancahall moderno The Bug. Para finalizar Joker, moleque prodígio de Bristol, que grava pela Hyperdub mas com uma pegada mais de grime, com uns tecladões sujos. Bem bacana.

1. Wolf Club – Burial & Four Tet

2. Ting Dub – King Midas Sound

3. Digidesign – Joker