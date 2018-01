De Fortaleza para o mundo… virtual. Quem circula pelos subterrâneos de São Paulo já viu ao vivo ou ouviu falar do electro do Montage. Pois não é que essa banda de Fortaleza será a primeira da América Latina a fazer um show virtual dentro do jogo/universo paralelo Second Life. O show rola no próximo dia primeiro de maio, camarada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.