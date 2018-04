David Sylvian é o cara

David Sylvian

Hoje eu toco uma música do disco que eu mais gostei até agora no ano, Manafon, do David Sylvian, é um balanço perfeito entre as vanguardas e a improvisação. Dramático, sensível e cerebral. Ele convidou uma série de improvisadores, de Evan Parker e John Tilbury a Otomo Yoshihide para gravar, depois editou e colocou as melodias. É um ecândalo. Depois do ex-Japan eu toco uma do Tummaa, novo do Vladislav Delay aka Sassu Ripatti, e termino com um que eu já devia ter tocado há tempos, o Vertical Ascent, do Moritz von Oswald Trio, em que o produtor do Basic Channel se une ao Sassu e ao Max Loderbauer. Improvisação eletrônica fenomenal. Para abrir a cabeça:

Emily Dickinson – David Sylvian

Melankolia – Vladislav Delay

Pattern 4 – Moriz von Oswald Trio