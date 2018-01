[kml_flashembed movie='http://www.youtube.com/v/6u1ekw3LB0I' width='425' height='350' wmode='transparent' /] Ok, o vídeo é de doer de ruim, parece até os feitos por mim, mas vale a pena ver o Prince tocando Creep, do Radiohead. No mínimo, é creepy. Aliás, alguém entendeu por que colocaram o Prince de headliner na indielândia? O NY Times arrisca um palpite hoje. Nesse artigo, o jornal diz que é porque os indies cultuam os anos 80 e começo dos 90. Ah, tá…

