[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/jyyVlUfy19c” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Não é a toa que a música “Crazy”, do Gnarls Barkley, projeto do rapper Cee-Lo com o produtor Danger Mouse, está bombando no mundo todo. Até agora, é das melhores popices do ano…