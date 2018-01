A BBC disponibilizou na web nesta semana a composição “Popcorn Superhet Receiver”, do guitarrista do Radiohead Jonny Greenwood. A composição disputa o Composer Awards de 2006. A música é interpretada pela BBC Concert Orchestra, da qual Greenwood é compositor residente, e foi levada aos palcos pela primeira vez no ano passado.

Para ouvir, clique aqui.