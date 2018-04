Como dois e um dá samba

Caetano

Dois sambas genuínos e uma discussão sobre o templo do samba carioca dão o tom dos lançamentos da semana. Do lado sambista, Max Sette e Moyseis Marques aparecem com seus segundos dicos, O que Passou e Fases do Coração, respectivamente. Do outro, Caetano Veloso canta Lapa, de seu novo álbum Zii e Zie. Uma coisa legal: no link do Max estão disponíveis seus dois discos pra download gratuito. Tudo certo, como dois e um são samba:

1. Ido Embora – Max Sette

2. Entre Os Girassóis – Moyseis Marques

3. Lapa – Caetano Veloso