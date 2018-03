Como as gravadoras começaram fazer as pazes com a web

Para quem quer entender esses tempos bicudos para as gravadoras mas muito felizes para quem tem uma conexão de banda larga, o canal Pop & Arte do G1, inaugurado hoje, traz uma reportagem especial sobre como a indústria da música teve de se virar para entrar na modernidade depois do boom da troca de arquivos na internet, inaugurada pelo Napster. Do novo álbum do Beck ao fenômeno do Cansei de Ser Sexy aqui e na Europa, o especial mostra como são os próprios artistas que estão forçando as portas para que as gravadoras entrem de vez no mundo digital. Para ler o especial, clique aqui.

