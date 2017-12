Começam as celebrações do aniversário de Ennio Morricone

Sexta foi aniversário do mestre das trilhas de cinema Ennio Morricone. Ele fez 78 anos e anunciou que regerá, no ano que vem, uma orquestra e coro de 200 pessoas numa performance de seus maiores sucessos no primeiro concerto que dará nos Estados Unidos. A apresentação será no Radio City Music Hall, no dia 3 de fevereiro.

De 1 a 7 de fevereiro, o MoMA também adere às festividades e mostra seis filmes de seu acervo com trilha de Morricone, de clássicos como Era Uma Vez no Oeste a filmes discutíveis como a comédia U-Turn, de Oliver Stone.

Antes, porém sai um disco em que diversos artistas relêem a obra de Morricone. É um disco de dar medo, já que temos tanto gente interessante como Metallica, Bruce Springsteen e Yo-Yo Ma até cantores de arrepiar os cabelos como Simon Cowel, saído da proveta do American Idol e Celine Dion, que dispensa comentários. Sobre a faixa da cantora, ela será produzida por Quincey Jones, mas duvido que isso faça alguma diferença…

Via Pitchfork