Cof, cof, cof

Bom, eu estou no processo de parar de fumar, na verdade eu não fumo desde segunda-feira. Como o podcast nasceu da idéia de tocar os sons que tenham a ver com a minha semana, desta vez eu coloco para fora as músicas que andam me assombrando nesse período de desapego de velhos (maus?) hábitos. Todas, claro, com referências, explícitas ou veladas, ao meu saudoso cigarro. Desta vez há pouca lógica na ordem das músicas do podcast. Na verdade, eu penso que existe mesmo é uma lógica de pesadelo. Quer saber quais são as músicas e todas as outras informações? Vá até a página do podcast. Aqui, deixo a versão em streaming.