CocoRosie toca em SP no dia 30

A dupla de avant-folk CocoRosie é uma das melhores surpresas do pop atual. Com dois discos excelentes na bagagem, La Maison de Mon Rêve e Noah’s Ark, elas desembarcam no dia 30 de agosto para um show em São Paulo. O show faz parte do festival permamente Mutzi, que vai acontecer na The Week.

A Bizarre estava trazendo as irmãs Cassady para o Brasil, e o pessoal do Coquetel Molotov, o Spleen. Eles juntaram as forças para que o Spleen tocasse com a CocoRosie por aqui e as meninas fossem para o Recife se apresentar no festival No Ar.

Sou suspeito para falar da CocoRosie. A dupla já aparece, de cara, no Discofonia 1, o primeiro podcast que eu fiz, em março do ano passado. Depois, eu entrevistei a Sierra Cassady. Um trecho da entrevista e mais sons da CocoRosie entraram no Discofonia 27. E eu repeti a dose no Discofonia 34. Usando os links, dá para ouvir ou baixar os podcasts.

A entrevista com a Sierra foi publicada na segunda edição da revista do Coquetel Molotov. Se quiser ler, clique aqui.

Os ingressos para o show começam a ser vendidos a partir de sexta (4/8) no Vegas (r. Augusta, 765, depois das 11 da noite), na VROM (Al. Lorena, 1922) e na Fun By Net (tel. 5087-3450).

O preço do ingresso antecipado é de R$ 50. Na hora, sai por R$ 80 e a meia entrada fica por R$ 40. A The Week só vai vender ingressos na noite do show. A casa fica na rua Guaicurus, 324, Lapa. Tel.3818-3030.