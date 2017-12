CocoRosie faz show contagiante em SP

Foi melhor do que eu esperava o show de ontem do CocoRosie na the Week. Na verdade, não melhor, mas bastante inesperado. Tinha visto um show delas com o Antony and the Johnsons que era pura delicadeza. Acompanhadas do MC Spleen e do baixista e do beatboxer de sua banda, as irmãs Cassady amplificaram um dos elementos menos falados de seus dois discos, o hip hop, que está mais presente em Noah’s Ark.

Bianca parecia possuída por uma alma rapper. E, diferentemente do show que eu vi com o Antony, ela tocou mais piano e menos violão ontem à noite. Claro, não faltaram clássicos como “Beautiful Boys”, “Buttrescoth”, “Terrible Angels”e “Good Friday”, uma das minhas preferidas. Mas a dupla tocou algumas faixas que não estão nos seus dois discos, como a ótima “Japan”. E o beatbox por trás dava outro peso ao som. O melhor exemplo disso foi a apresentação da nervosa “K-Hole”.

Ontem também era dia de estréia do espetáculo Carioca, do Chico Buarque. Na reportagem de ontem do Caderno 2, o cantor dizia que já não havia espaço para a improvisação e canjas no seu show por conta da produção de hoje. A apresentação do CocoRosie foi o exato oposto disso. É muito bom ver como elas conseguiram moldar o seu som à participação do Spleen. Estavam soltas no palco e por isso o show foi totalmente contagiante. Nada como romper com a burocracia.

Hoje o CocoRosie toca mais uma vez na The Week com o MCSpleen. A The Week fica na rua Guaiacurus, 324 – Lapa. Tel. 3872-9966. Os ingressos na porta custam R$ 80 e o show do Spleen começa por volta da meia-noite.

As irmãs Cassady também se apresentam na sexta no Recife, no festival No Ar Coquetel Molotov (Centro de Convenções da UFPE, Recife R$20), e sábado no Rio, às 22h, no Circo Voador (Arcos da Lapa, s/n – Lapa. Informações: 21 2533-5873 ou 2533-0354)