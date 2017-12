[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/yqDuxyGcFA8″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Semana que vem tem CocoRosie na The Week. Para quem não consegue esperar pelo show (eu!), aí vai um vídeo de Beautiful Boyz, com a participação do Antony. Lindo…