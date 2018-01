Clipe de "Balanço das Horas" pro fim de semana

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/LnLtp-MT9vQ” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Este clipe do novo disco do Max de Castro é bem bacana. Adoro o efeito “Homem Aranha” tosco dos saltos sobre os prédios. Entre ontem e hoje, eu ouvi Blanço das Horas, o disco, algumas vezes. Quando ele saiu, a ficha não caiu. Depois de um papo com o Ronaldo Evangelista na quinta à noite, eu resolvi voltar a ele. E é realmente um dos álbuns mais bacanas de 2006. Ainda neste fim de semana eu coloco uma resenha aqui.