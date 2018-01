Clássico moderno

Uma das coisas mais legais de a música eletrônica ter virado bastante mainstream na última década é o tipo de intersecção com outros estilos que ela permite. Para quem gosta del ver como o mundo pop se relaciona com a vanguarda, o Nonclassical, pequeno selo de música clássica moderna, por mais esdrúxulo que esse termo possa parecer, lança no fim do mês um disco que tenta justamente fazer essa ponte entre a música de concerto e a eletrônica. Cortical Songs, de John Mathias e Nick Ryans. A música dos dois é baseada na transmissão neuronal, e os músicos usam essa conexão cerebral para formatar suas canções. Leia aqui um texto dos dois sobre o processo. O disco terá remixes de um monte de gente bacana, como Thom Yorke (Radiohead, foto), Simon Tong (Gorillaz), John Maclean (Beta Band) e Nck MacCabe (Verve), entre outros. Mathias já tinha tocado viola e violino no The Bends, do Radiohead. Agora é hora do troco.

