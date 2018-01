Chegou a hora de um novo disco do Gang of Four?

“Ainda estamos nos primeiros estágios. Eu e o Andy Gill (guitarrista) andamos conversando – e é assim que o Gang of Four começa coisas desse tipo: rola muita conversa sobre o que nós queremos fazer, como vamos fazê-lo e se há necessidade disso? Essa é uma grande questão para mim. Depois de Entertainment! e Solid Gold, nós temos de ser cuidadosos, temos de entregar algo realmente especial”. Isso é o que diz o baixista do Gang of Four, Dave Allen, em entrevista à revista eletrônica Pitchfork. Para quem viu o show dos caras por aqui no mês passado, um novo disco cai muito bem. Para ler a entrevista completa, clique aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.