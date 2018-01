Amanhã eu vou ao Rio de manhã para participar do Música Chappa Quente, um evento sobre a indústria da música pós-revolução digital, que rola às quartas até o dia 4 de abril. Eu vou participar da discussão sobre podcast e webradio de manhã e à tarde rola uma discussão sobre YouTube, MySpace e os motores da chamada web 2.0. E, claro, um encontro como esse terá cobertura online. O aúdio das palestras será transmitido pela web. Quem quiser acompanhar, amanhã começa às 9h.

E será bem legal discutir sobre webradio com toda a polêmica em torno do pagamento dos royalties das músicas tocadas na internet nos Estados Unidos. No ano passado foi instituída uma taxa que as webradios precisam pagar a cada música tocada. Ela começou com 0.08 centavos de dolar em 2006 e sobre para 0,19 até 2010. Fora uma anuidade de US$ 500. Segundo rádios online como Pandora e Real, o pagamento causaria uma quebradeira generalizada. Quer saber mais sobre o assunto, leia a reportagem de ontem do NYT.