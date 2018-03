Chapado com Darkwood Dub

Uma das bandas mais legais que eu descobri através do livro Rádio Guerrilha – Rock e Resistência em Belgrado foi o Darkwood Dub. Formada em 1988 mas fazendo shows só a partir de 1991, a Darkwood Dub já era, na época, uma banda diferente: tinha por dois bateristas, dois baixistas, uma bateria eletrônica e vocais.

A música que eu selecionei para “O Som do Dia” foi “U Praskozorj”, do primeiro disco da banda Paramparcad, de 1995, gravado quando a Sérvia já estava internamente em ruínas.

Além de fazer um som excepcional, que bebe no rock e, claro, no dub, a Darkwood Dub foi uma das bandas que tiveram a coragem de apoiar a resistência a Milosevic e fizeram shows pela Sérvia apoiando a coalizão de esquerda que acabou derrubando o regime.

As músicas da Darkwood Dub são a maior antítese do “turbo-folk”, a eletrônica farofa misturada com canções sérvias tradicionais, que era a trilha sonora oficial da Sérvia de Milosevic.

Ouça em streaming “U Praskozorj”