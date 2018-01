CBGB dá adeus em grande estilo

Essa foto de Bob Gruen mostra o CBGB no auge, em 1977. O clube que foi a meca do punk em Nova York vai fechar. Mas vai-se em grande estilo, com uma semana se shows com uma série de artistas que fizeram a fama do lugar e agora voltam para se despedir.A programação me dá vontade de pegar um avião para Nova York:

Hoje:

Bad Brains, Avail, McRAD, Dub Trio

Amanhã:

Bad Brains, Bouncing Souls, The Mob

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quarta:

Bad Brains, Underdog, Stimulators

Quinta:

The Losers Lounge Tribute to the Talking Heads

Sexta:

The Dictators, Sic F*cks, Bullys

Sábado:

The Dictators, Debbie Harry and Chris Stein (acoustic set)

Domingo:

Patti Smith

Via Pitchfork