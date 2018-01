Há uns dois anos o Satanique Samba Trio apresentava o genial Misantropicália. Agora os brasilienses endiabrados mostram duas músicas novas, num pré-lançamento do disco Sangrou, que sai oficialmente pelo selo Amplitude no dia 7 de março. Aqui ou mostro “Comendo Faca”, mas no site do selo dá para baixar também “Kit de Amputação Asasulista”. Com essas duas músicas de aperitivo, não tem como esse disco ser menos brilhante que o de estréia.

