Corvos, ruína, música e literatura

No ano passado, eu falei bem discretamente do disco Garden Ruin, do Calexico. Tinha só as músicas em MP3 e nem ouvi tanto assim. Mas, desde o começo do mês, a Peligro, minha loja online brasileira preferida, está numa mega liquidação. E uma das coisas que eu comprei foi justamente o Garden Ruin. Ouvindo com mais atenção, o disco se mostrou excelente. Entre as muitas músicas boas, eu destaco esta “Nom de Plum”, uma fantasia louca que remete ao corvo de Edgard Allan Poe. Na minha imaginação, ao optar por escrever a letra em francês, o Calexico até coloca um pouco de lenha na fogueira crítica que diz que Poe só é um grande poeta quando traduzido para o francês por Baudelaire. Embora eu não seja adepto desta tese: gosto muito de Poe, mesmo em inglês. Bom, ouça “Nom de Plum” em streaming mesmo sem embarcar nessa minha viagem…

Como eu sei que muita gente não entende francês de cara, resolvi colocar a letra aqui embaixo para ajudar o entendimento.