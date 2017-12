Hoje, no auditório do Sesc Vila Mariana, Cadão Volpato mostra as músicas de seu disco solo Tudo o que Eu Quero Dizer Tem que Ser no Ouvido, lançado pela Outros Discos. Líder do Fellini, uma das minhas bandas preferidas, e talvez mais conhecido como jornalista, Cadão faz um rock único, com letras excelentes. Vale a pena conferir.

O show rola às 20h30. Sesc Vila Mariana fica na rua Pelotas, 141. Tel. 5080-3000. O ingresso tem preço bem camarada: R$ 6.