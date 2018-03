Brasileiros nos lançamentos da semana

Toco três bandas brasileiras neste podcast. Começo com o novo do Paralamas do Sucesso, Brasil Afora, um disco que eu gosto por sem bem pop, lembrando os pontos altos da carreira dessa banda que eu acompanho desde garoto, sem nunca perder o interesse. Depois uma nova do Eddie, do Carnaval no Inferno, eu adoro o samba amorfo desses recifenses, com aquela pegada de reggae. A música que eu escolhi é uma parceria do Fabio Trummer com o Junio Barreto bem linda. E, para terminar, Maria Alcina com seu vozeirão cantando um clássico do Sérgio Sampaio. O disco chama Maria Alcina Confete e Serpentina e tem a produção certeira do Maurício Bussab. Aproveitem.

1. A Lhe Esperar – Paralamas do Sucesso

2. Quase Não Sobra Nada – Eddie

3. Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua – Maria Alcina

Para ouvir, clique aqui ou vá até o www.discofonia.com