Boa idéia vinda do The Shins

Depois de longas e merecidas férias eu estou de volta ao Discofonia com esta notícia genial: a banda americana The Shins vai lançar em 23 de janeiro, seu novo disco, Wincing the Night Away, pelo selo Sub Pop. A banda é legal a ponto de também lançar os seus discos em vinil, para loucos como eu que ainda preferem comprar bolachonas. A diferença é que quem comprar o novo do Shins em vinil, ganha junto um cartão para baixar de graça todas as músicas da internet. Junta, assim, o melhor dos dois mundos: o do som de casa e o do iPod.

Via Pitchfork