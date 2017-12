Blue Afternoon no Milo Garage Hoje

Para quem gosta de folk e tem certeza de que tristeza não tem fim, hoje rola show do Blue Afternoon na noite da Peligro no Milo Garage. Blue Afternoon é uma banda de um homem só, o Guilherme Barrella (foto), que se apresenta com diversas formações diferentes. No show de hoje, a banda que acompanha o Guilherme será formada só por curitibanos dos grupos Wandula e Bad Folks. Nos pick-ups, os tradicionais DJs do Centro Cultural Batidão e Pedro D’Eyrot.

O Milo Garage fica na Rua Minas Gerais 203a, em Higienópolis. Tel:3129-8027.O show deve começar depois da meia-noite. Ingresso: R$ 10.