Black Point, do duSouto

Hoje fui fazer uma entrevista logo cedo e aproveitei o trânsito da cidade para ouvir o disco de estréia da banda potiguar, ou seja, do Rio Grande do Norte, no trânsito. É um primeiro disco ainda, mas tem alguns sons legais, num pique bem praieiro. Dub reggae, eletrônica, rock, samba e coco. Ok, é a receita do mangue, não é nada de novo, mas não atrapalha. Eu adorei “Black Point”, um som bem chapadão. Catch a fire!

Quer saber mais sobre a banda? Veja uma matéria legal no Overmundo e visite o site oficial