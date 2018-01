Billie Jean lisérgica

Esqueça os cabelos flamejantes, o moon walk e as luvas brancas. Em Oh Sweet Woods,que está em Bitter Tea, novo disco do Fiery Furnaces, os irmãos Eleanor e Matthew Friedberger colocam ácido na Pepsi de Billie Jean.

Oh Sweet Woods começa citando a batida pulsante de Billie Jean e, de cara, distorce os acordes inciais do hit de Michael Jackson. A partir daí, alterna o clima dançante com momentos mais lentos, em que uma guitarra esquizóide perturba a calmaria. Sensacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.