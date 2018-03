Beck onipresente, de novo

Com o novo disco, Information, Beck voltou a ser hypado depois de alguns anos de descaso. O hype é justo. Beck continua uma das vozes independentes mais interessantes nos EUA. A entrevista que deu para a revista Wired, falando do fim do formato do disco é muito lúcida e, ontem, o Guardian fez uma bela entrevista na qual ele dá uma explicação bem razoável de por que sua carreira tem tantos altos e baixos: “Penso que se você vai ser um dos artistas que ficam no topo o tempo todo, você não pode se dar ao luxo de arriscar e experimentar como eu fiz.” Mais certo impossível.

