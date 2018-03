Beatles vs Stones no podcast

Dirty Mac

Melhor que essa hora chegasse logo. Para todos os amigos que eu contava do Projeto 1001, a mesma dúvida surgia: mas o que você vai escolher dos Beatles? Difícil, mas foi ainda mais difícil escolher uma dos Rolling Stones, que continuou a fazer bons álbuns bem depois que o sonho acabou. Colocar as duas bandas lado a lado é um jeito legal de pontuar a primeira centena de músicas do projeto. Claro, entre Beatles e Stones eu fico com os St…. dois. Mas, como o projeto é pessoal e intransferível, quase psicanalítico, me resrevei o direito de enfurecer os fãs harcore dos Beatles e dos Stones. Eles devem sentir falta, de um lado, do trabalho solo de Paul McCartney e, de outro, do Mick Jagger. Mas, sendo fiel aos princípios desse projeto, nenhum dos dois fez uma música sequer que eu coloque entre as minhas preferidas. Polêmica de lado, vamos aos sons que realmente fizeram a minha cabeça:

1. I´m the Greatest – Ringo Starr

2. Wah Wah – George Harrison

3. God – John Lennon

4. Don’t Worry, Kyoko (Mummy’s Only Looking For Her Hand In The Snow) – Yoko Ono

5. A Day In a Life – The Beatles

6. Street Fighting Man – The Rolling Stones

7. It Means a Lot – Keith Richards

8. Monkey Grip Glue – Bill Wyman

9. Edward Thumbs Up – Jamming with Edward

10. Robbins Nest – Charlie Watts Orchestra