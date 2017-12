Beatles emplaca 4 discos no top 10 de todos os tempos

Para quem gosta de listas, hoje a BBC lançou mais uma pesquisa sobre os melhores álbuns de todos os tempos. Claro, de novo, deu Beatles. Dessa vez o eleito foi Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Não existe lista dos melhores sem os Beatles, eu vou me surpreender quando uma lista dessas não trouxer um Revolver ou o próprio Sgt Pepper’s. Nessa lista, criada para comemorar os 50 anos da parada de sucessos britânica, os Beatles emplacaram quatro discos no top 10. O único mais novo a entrar nesse seleto grupo foi The Joshua Tree, do U2.

Vamos à lista:

1: Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band – The Beatles

2: Thriller – Michael Jackson

3: The Joshua Tree – U2

4: Rumours – Fleetwood Mac

5: Wish You Were Here – Pink Floyd

6: Revolver – The Beatles

7: Bridge Over Troubled Water – Simon and Garfunkel

8: Abbey Road – The Beatles

9: A Night At The Opera – Queen

10: The Beatles – The Beatles

A BBC 2 preparou um programa de rádio com os 100 melhores discos de todos os tempos, segundo essa pesquisa. Clique aqui para ouvir o programa de rádio. Para ler a notícia inteira na BBC, clique aqui.