Barulheira

Há tempos eu queria fazer um Discofonia só de noise, nas suas diferentes variantes, desde a guitarra que vem do metal, como o Sunn 0))) até os ruídos mais eletrônicos do Dead Machines (formado pelo casal John e Tovah Olson, que por sua vez tem um podcast bem legal, o Inside Inzane Studios). Então eu juntei alguns dos bons discos do ano passado de projetos dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão. A primeira parte gira em torno do Wolf Eyes, a segunda mostra três projetos diferentes do inglês Matthew Bower, que experimenta com noise desde os anos 80. Depois do Japão vem a quebradeira do Merzbow e eu termino com a união do Sunn 0))) e o Boris (foto). Este é para destruir os fones de ouvido. Todas as informações, na página do podcast.

