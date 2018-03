Bárbara Eugênia hoje no StudioSP

Hoje rola a estréia da temporada da Bárbara Eugênia no StudioSP, dentro do projeto Cedo & Sentado, que tem a grande vantagem de ser de graça e mostrar ótimos shows. Bárbara é uma cantora carioca supertalentosa, que vi pela primeira vez cantando (super bem) músicas do Serge Gainsbourg com o Edgard Scandurra. E, nesta temporada no Studio, ela terá sempre convidados. Os de hoje são Guizado e Tatá Aeroplano, na semana que vem tem o Scandurra, depois vêm Otto e Junio Barreto. Passa lá.

