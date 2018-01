Bom, desde que eu era garoto um dos meus programas preferidos era pegar um bumbão e ir fuçar discos novos e velhos lá na Galeria do Rock, no centro da cidade. Vou colocar nesse blog outras lojas de lá, mas a mais legal, até porque é a mais eclética, sempre foi a Baratos Afins, que eu freqüento até hoje atrás de velhos discos de vinil, CDs novos e usados. O preço não é dos melhores, principalmente para os discos usados – quem sabe o que vende também sabe cobra -, mas também há boas ofertas no meio e você é sempre bem atendido.

Fica na Av. São João, 439, 2º andar – Lojas 314/318. Mas tem também entrada pela entrada também pela rua 24 de Maio, 62. Telefone: 11 3223-3629

