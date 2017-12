Augusto Olivani recheia o Discofonia de raridades

Para quem vai viajar no feriado, tem mais um podcast no ar. Desta vez eu convidei o Agusto Olivani (aka Trepanado) para uma seleção bombástica. Tem desde coisas bem pop como dueto do Elvis com a Ann Margaret até doideiras, raridades e novidades, como o remix da DFA para a nova do Justin Timberlake. Para ver a lista das músicas e encontrar mais informações, entre no site do podcast por aqui.

Quem já está acostumado aos podcasts e quer assinar o Discofonia, o feed é http://gwerneck.libsyn.com/rss/

Mas,claro, também dá para ouvir em streaming por aqui: