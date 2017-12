Asian fusion no Tuscan Verve

Hoje foi o primeiro dia que eu consegui sair à noite. Com a Luciana Sgarbbi, da Isto É, e o Fábio Lopes, da S2, acabei indo parar num pub de Bangalore chamado Tuscan Verve. Pub aqui não tem nada a ver com os bares ingleses, pelo menos o Tuscan Verve. É um lugar para dançar e tomar uns drinks. De pub mesmo só a hora de fechar: por volta das 11 e meia da noite. O som na pista era o fusion, que aqui significa uma música indiana para dançar, bem pop, está entre o hip hop e o R&B, com acento local, claro. O lugar fica numa ruazinha escondida, no primeiro andar de um prédio que parece abandonado. E nós rimos demais com um dançarino frenético, uma promessa não realizada de ator de Bollywwod. Valeu a noite. Fiz um vídeo dessa figura dançando, mas tive problemas no upload. Se der, coloco amanhã.

