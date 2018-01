Arrependimentos no ar

Depois do sucesso de Moon Safari (faz tanto tempo, não?), a dupla francesa Air, que agora lança seu quarto álbum, Pocket Symphony, enveredou por uma trilha psicodélica. Em boa entrevista sobre o novo disco ao Independent (clique aqui para ler), Nicolas Godin diz que o seu flerte com o rock psicodélico foi um passo errado: “Eu me arrependo disso. Acho que não é algo natural para nós, mesmo que tenhamos curtido.” Interessante. Eu particulamente gosto das músicas mais roqueiras de Talkie Walkie, mas acho o 10.000 Hz Legend abominável do começo ao fim. No novo disco, a dupla conta com a participação de Jarvis Coker (ex-Pulp) e de Neil Hannon, do Divine Comedy. O disco é legal e, embora tenha bons momentos, não chega a ser nenhum Moon Safari.

