Are You Experienced?

Quem diria que Jimi Hendrix iria virar nome (e rosto) de bebida. Pior: bebida sem álcool. Claro, nada é sagrado no mundo pop, mas vender o santo nome de um dos mais alucinados músicos do século passado para fazer um energy drink (tipo red bull) é demais. Mas vai acontecer.

A empresa Beverage Concepts se uniu ao site Authentic Hendrix – uma espécie de loja que vende a imagem do guitarrista em produtos bizarros como essa lava lamp ao lado, canecas, camisetas, pôsteres, discos etc. – para criar uma linha de bebidas “roqueiras”. O lançamento dessa monstruosidade está marcado para o fim abril deste ano, durante uma mostra sobre Jimi Hendrix no museu interativo Experience Music Project. Urgh.

