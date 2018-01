Arcade Fire terá edição nacional luxuosa

Neon Bible, o novo disco do Arcade Fire já vazou na internet. Mas quem gosta desta banda de Montréal tem um bom motivo para esperar um pouco. O novo disco, que vai sair em duas edições em CD, uma normal e outra deluxe, também vai ser lançado no Brasil pela Slag em março. Isso significa que teremos também uma edição deluxe nacional!!! Enquanto o disco não sai, os canadenses fizeram apresentações incendiárias em Londres, no auditório da St John’s Church, com direito a cover de “Guns of Brixton”, do Clash. O Guardian cobriu os shows, para ler, clique aqui.

