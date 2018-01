Loja preferida do Guilherme Barrella, da Peligro e da banda Blue Afternoon. Aberta em San Francisco em 1970, a Aquarius Records é uma loja que se diz old enough to know better.E é verdade, o acervo da loja é impressionate. Se você quer encontrar raridades ou coisas novas mais independentes e experimentais, esse é o canal. Aceita todos os cartões e entrega pelo correio no mundo todo.

