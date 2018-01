Antony e Timbaland estão no novo da Björk

Eu mal posso esperar o dia 7 de maio. Há alguns anos, a minha cantora preferida é a Björk, pelos malabarimos com a voz, pela ousadia, por não ter medo de explorar territórios na música que pouca gente percorreu antes. O disco, como o site Bjork.com anunciou, vai se chamar Volta e foi todo produzido pela cantora. E olha só o que esperar: Antony Hegarty canta em duas músicas, Timbaland faz alguns beats e Mark Bell, parceiro das antigas e membro do LFO, também colabora. Os bateristas Chris Corsano (improv) e Brian Chippendale (noise) estão no disco e, como sempre, há surpresas menos convencionais. Desta vez a cantora convidou o chinês Min Xiao-Fen, que toca pipa, e dois africanos: o sensacional grupo Konono No 1 e Toumani Diabaté, que toca kora. Bom, não bastaesse isso, Björk deu hoje a sua primeira entrevista sobre o disco ao site Pitchfork. Clique aqui para ler.

