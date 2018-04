Anticon no Shuffle

Themselves

Fim de semana caseiro (de novo), e botei uns velhos discos de bandas do coletivo americano Anticon que não ouvia há um tempo e me empolguei. Comprei o novo do Themslves, que está ótimo e resolvi dar um shuffle numa lista com bandas e projetos relacionados a essa turma que nasceu com o hiphop alternativo e hoje está até em projetos de rock. O bom é que na mistura vieram coisas novas e mais antigas, do começo destes anos 00.

1. For No Money – Themselves feat. Sole

2. Sweet Cream in It – Jel

3. Riffle Eyes – cLOUDDEAD

4. Reflections – Atmosphere

5. Martyr Theme Song – Sole & Moodswing9