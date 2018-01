Não bastasse ser a melhor loja de discos que este blogueiro conhece no mundo, a Amoeba agora coloca na internet vídeos bacanas de apresentações de bandas nas suas lojas. E já passaram por lá gente como Norah Jones, Gliss, Zion I & the Grouch e este do TV On the Radio. Quer ver? Aperte o play…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.