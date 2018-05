De vez em quando uma banda bem pop consegue me divertir. A banda da vez é a americana Cults, que acaba de lançar seu primeiro disco, com o título super inspirado de… Cults. Formada por Madelaine Follins nos vocais e Brian Oblivion em todo o resto, a banda tem aquela inocência de algodão doce dos grupos de garotas, mas com um pouquinho mais de perversidade. “Abducted” é o single que virou esse vídeo bem bacana, dirigido pelo David Altobelli.

Para quem lê inglês, o eMusic fez uma entrevista simpática com a dupla: http://www.emusic.com/features/spotlight/2011_201106-wa-cults.html

Para ouvir o álbum: http://cultscultscults.com/premiere/