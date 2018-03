A volta dos mortos vivos

Pois é, depois de quase um ano com o Discofonia na geladeira, eu resolvi tomar vergonha na cara e reeditar o blog. Como é uma reedição, continuam as já clássicas notícias, as peneiras de matérias legais da web, os clipes, as resenhas de discos e livros, as dicas de shows e as entrevistas do Discofonia original, além da integração do podcast. Mas como tem blog demais falando de lançamentos e copiando coisas da web, quero dar um caráter mais pessoal para essa nova fase do Discofonia. Por isso criei uma nova seção, que chama 30 minutos de shuffle. Que nada mais é do que o óbvio: 30 minutos diários no meu computador ou no meu ipod ou numa rádio online tipo Last,fm, registrandoo que eu estou ouvindo. Das músicas tocadas separo uma para falar do som e da banda. E, claro, coloco para tocar… Boa viagem…

