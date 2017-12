[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/42Q02Fya80s” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

A música “Hot Kiss” não tem nada demais, mas a Juliette Lewis, à frente do Juliette and the Licks, é demais. No dia 20 deste mês, banda vai lançar “Sticky Honey”, mais um single do segundo álbum da banda, que deve chamar Four on the Floor.