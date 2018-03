A nova cesta de Geoff Barrow

Este trabalho de Mike Maxwell é um dos que estão à venda no site da nova galeria de arte Friends & Co, em Bristol. Neste ponto você pode perguntar sem pudor: e eu com isso? Bom, o que essa galeria tem de diferente não é nem tanto a arte – a despeito de ela colocar à venda vários trabalhos bacanas em seu site. O que faz ela ocupar este espaço é o fato de seu dono ser Geoff Barrow, do Portishead. Depois de anos de silêncio, parece que 2008 foi um ano agitado para ele.

