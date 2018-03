Studio One, na Jamaica é o berço do reggae. Como eu não vou blogar no fim de semana, deixo em partes o documentário Studio One Story, um registro bem legal desse lugar sagrado para os fãs da boa música de jah. Vai funcionar assim: o vídeo está dividido em 19 partes, que eu distribuí de cima para baixo. Bom fim de semana.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/prp2Ch51Inw” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]