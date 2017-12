5 motivos para amar e mais 5 para odiar Jamie Cullum

O jovem cantor de jazz açucarado Jamie Cullum vem a São Paulo no 5 de setembro para tocar no Via Funchal. E o show terá participação de Maria Rita. Ultimamente, gente que eu respeito me surpreendeu ao defender a utilidade pop de Cullum para a renovação do jazz.

Eu, basicamente não acredito nisso. Então, abaixo vou apresentar 5 motivos alegados por amigos para ouvir esse garoto inglês. Como sou um pouco mau-humorado, rebato com os meus 5 motivos pessoais para passar longe do bonitón…

O que me disseram:

Ele é a reencaranção do Sinatra

Ele consegue trazer a música pop de hoje para o universo do jazz

Ele é bonitão

Além de cantor, ele é um exímio pianista

Ele é um compositor de jazz de mão cheia

O que eu penso disso: