1001 Sons 12 – Folk americano

Woody Guthrie com Leadbelly, Chicago, 1941

Essa foto de 1941 do Woodie Guthrie tocando com Leadbelly em Chicago ilustra bem a essência deste podcast, que mostra os pioneiros do blues, do folk e do country. Principalmente blues. Alguns bluesmen mais deconhecidos aparecem ao lado de famosos como Robert Johnson e Mississippi John Hurt, mas o importante aqui são as canções, as letras, a precariedade do registro e a riqueza da música.

1. Talking Hard Work – Woodie Guthrie

2. Pick A Bale of Cotton – Leadbelly

3. Spike Driver Blues – Mississippi John Hurt

4. 99 Year Blues – Julius Daniels

5. C’est Si Triste Sans Lui – Cleoma Breaux And Joseph Falcon

6. Me And The Devil Blues – Robert Johnson

7. Hard Time Killin’ Floor Blues – Skip James

8. Poor Boy Blues – Ramblin’ Thomas

9. See That My Grave Is Kept Clean – Blind Lemon Jefferson

10. I’m So Lonesome I Could Cry – Hank Williams